Espiye'de yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına sıkı denetim uygulanacak

Kaymakam Tengir, emniyet ve jandarma görevlilerinin bu yönde sıkı denetimler gerçekleştireceğini belirterek, otobüs kazalarının önüne geçmek için kurallara uymanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tengir, Kaymakamlık binasında emniyet, jandarma ve otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

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