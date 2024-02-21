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        Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 kişi yakalandı

        Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:18
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        Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 kişi yakalandı
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        Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şebinkarahisar ilçesinde bir kuyumcu, dükkana gelen kişinin satmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti.

        Olay yerine gelen ekipler, üst aramalarında 42 sahte altın ele geçirilen şüpheliler A.Y. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

        İlçede başka kuyumcuları da sahte altın satarak dolandırmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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