Giresun'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 kişi yakalandı

İlçede başka kuyumcuları da sahte altın satarak dolandırmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay yerine gelen ekipler, üst aramalarında 42 sahte altın ele geçirilen şüpheliler A.Y. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Şebinkarahisar ilçesinde bir kuyumcu, dükkana gelen kişinin satmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti.

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