Giresun'da kiraladığı araçla köylerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bulancak Jandarma Komutanlığı personelinin de desteğiyle, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli O.S. gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, 10 eve kapı ve pencereler levyeyle kırılarak girildiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ve Piraziz ilçelerine bağlı bazı köylerdeki evlerden hırsızlık yapılmasının ardından soruşturma başlattı.

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