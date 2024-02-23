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        Giresun'da kiraladığı araçla köylerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Giresun'da, kiraladığı araçla dolaştığı köylerde 10 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:17
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        Giresun'da kiraladığı araçla köylerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Giresun'da, kiraladığı araçla dolaştığı köylerde 10 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ve Piraziz ilçelerine bağlı bazı köylerdeki evlerden hırsızlık yapılmasının ardından soruşturma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, 10 eve kapı ve pencereler levyeyle kırılarak girildiği belirlendi.

        Bulancak Jandarma Komutanlığı personelinin de desteğiyle, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli O.S. gözaltına alındı.

        Kiraladığı araçla köyleri dolaşarak hırsızlık yaptığı tespit edilen O.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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