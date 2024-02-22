Görele'de resim yarışmasında birinci olan öğrenciye ödül

Kılınç, Aydın'ı tebrik ederek, "İl ve ilçe jandarma komutanlıklarımızın kapısı her daim sizlere açık. Hepinize derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığınca Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada, Görele Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Esma Aydın birinci oldu.

Giresun'da, "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında il birincisi olan öğrenciye ödül verildi.

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