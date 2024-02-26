Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Y.K'yi gözaltına aldı.
Zanlının yapılan üst aramasında 7,65 milimetre çapında 2 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 18 çeşitli çaplarda fişek elde edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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