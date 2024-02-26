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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:42
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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Y.K'yi gözaltına aldı.

        Zanlının yapılan üst aramasında 7,65 milimetre çapında 2 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 18 çeşitli çaplarda fişek elde edildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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