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        Giresun'da fındığın kilogram fiyatı yeni haftaya 128 liradan başladı

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 128 liradan başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:14
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        Giresun'da fındığın kilogram fiyatı yeni haftaya 128 liradan başladı
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 128 liradan başladığını bildirdi.

        Bölük, AA muhabirine, Ağustos 2023'te sezona 70 liradan başlayan fındık fiyatının son haftalardaki artışını sürdürdüğünü söyledi.

        Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128 liradan işlem gördüğünü belirten Bölük, serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.

        Bölük, piyasayı yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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