Giresun'da fındığın kilogram fiyatı yeni haftaya 128 liradan başladı
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 128 liradan başladığını bildirdi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 128 liradan başladığını bildirdi.
Bölük, AA muhabirine, Ağustos 2023'te sezona 70 liradan başlayan fındık fiyatının son haftalardaki artışını sürdürdüğünü söyledi.
Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128 liradan işlem gördüğünü belirten Bölük, serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.
Bölük, piyasayı yakından takip ettiklerini kaydetti.
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