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        Kursiyer olarak başladığı cam boncuk kursunda 3 yıldır usta öğreticilik yapıyor

        Giresun'da 7 yıl önce boş zamanını değerlendirmek için cam boncuk kursuna katılan Gözde Altıntaş Köse, zaman içinde kendini geliştirip usta öğretici olarak yeni kursiyerlere meslek öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:54
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        Kursiyer olarak başladığı cam boncuk kursunda 3 yıldır usta öğreticilik yapıyor
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        Giresun'da 7 yıl önce boş zamanını değerlendirmek için cam boncuk kursuna katılan Gözde Altıntaş Köse, zaman içinde kendini geliştirip usta öğretici olarak yeni kursiyerlere meslek öğretiyor.

        34 yaşındaki Köse, AA muhabirine, 7 yıl önce çevresinin de desteğiyle Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitim Merkezi'nde cam boncuk işlemeciliği kursuna katıldığını söyledi.

        Kursa boş zamanını değerlendirmek için katıldığını ancak zaman geçtikçe bu sanatı çok sevdiğini dile getiren Köse, şöyle devam etti:

        "Şalomanın (cam eritme pürmüzü) başına oturduğumda boncukların çok farklı olduğunu gördüm. Boncukların alevde dansları sırasında o ateşin içerisinde kaybolduğumu fark ettim. Zihniniz boşalıyor. Hayatın, zamanın su gibi akıp gittiğini fark ettim. Başta '1-2 gün gelirim.' derken her gün gelmeye başladım."

        Köse, 3 yıl önce halk eğitim merkezinde usta öğretici kadrosuna başvurduğunu ve kazandığını ifade ederek, "Hiç işle ilgili bir düşüncem yokken kadroda boşluk oluştu. Girdiğim sınavları başarıyla tamamladım ve merkezde usta öğretici oldum." dedi.

        Kursta 6 kadına cam boncuk sanatını öğrettiğini anlatan Köse, "Cam boncuk sanatı mesleğe dönüştürülebilir. Bu işi çok ciddi şekilde yapanlar var. Amacım kadınlarımızın meslek sahibi olmaları. Bu yolda ilerliyoruz." diye konuştu.

        Köse, kursiyerlerle merkezde takı ve ev aksesuarları imal ettiklerini, bunları sosyal medya ve merkez aracılığıyla pazarladıklarını sözlerine ekledi.

        Kursiyerlerden Meryem Küçükyıldız Has ise kursa geçen yıl katıldığını belirterek, "Hobi olarak başlamıştım. Çok seviyorum. Hedefim iş yeri açmak." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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