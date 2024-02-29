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        Görele'de "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşundaki kahramanlıkların anlatıldığı "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:35
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        Görele'de "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşundaki kahramanlıkların anlatıldığı "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Uğur Bilgi'nin yazıp yönettiği, eğitmenliğini ise Nur Tuğba Bankoğlu'nun yaptığı oyunda Görele Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.

        Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.

        Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, milli mücadele ruhunu salona en iyi şekilde yansıtan öğrencileri tebrik etti.

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