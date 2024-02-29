Görele'de "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşundaki kahramanlıkların anlatıldığı "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşundaki kahramanlıkların anlatıldığı "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Uğur Bilgi'nin yazıp yönettiği, eğitmenliğini ise Nur Tuğba Bankoğlu'nun yaptığı oyunda Görele Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.
Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, milli mücadele ruhunu salona en iyi şekilde yansıtan öğrencileri tebrik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.