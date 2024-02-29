Görele'de "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, milli mücadele ruhunu salona en iyi şekilde yansıtan öğrencileri tebrik etti.

Uğur Bilgi'nin yazıp yönettiği, eğitmenliğini ise Nur Tuğba Bankoğlu'nun yaptığı oyunda Görele Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.

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