Espiye'de bilgi yarışması düzenlendi

Yarışmada Cibril Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda öğrencilere katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

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