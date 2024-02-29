Giresun'da 43 litre sahte içki ele geçirildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde 43 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde 43 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 43 litre içki ele geçirilen operasyonda Gürcü uyruklu B.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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