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        Giresun'da 43 litre sahte içki ele geçirildi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde 43 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:45
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        Giresun'da 43 litre sahte içki ele geçirildi
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde 43 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Ekipler, 43 litre içki ele geçirilen operasyonda Gürcü uyruklu B.C'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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