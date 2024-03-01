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        Görele'de atık bitkisel yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi

        Giresun'un Görele ilçesinde "Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi" kapsamında atık yağ toplayan 27 öğrenciye ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:38
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        Görele'de atık bitkisel yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi
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        Giresun'un Görele ilçesinde "Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi" kapsamında atık yağ toplayan 27 öğrenciye ödül verildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, 58 litre bitkisel atık yağ toplayarak birinci olan Mehmet Gürel Ortaokulu öğrencisi Yağız Sevindik'e bisiklet hediye edildi.

        Dereceye giren diğer öğrencilere ise paten, kaykay ile futbol ve basketbol topu gibi çeşitli armağanlar verildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, öğrencileri kutlayarak, "Yarışma ile atıkların kaynağında ayrıştırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor." dedi.

        Çevre mühendisi Dilara Hekim ise yarışma kapsamında 843 litre atık yağ toplandığını ifade etti.

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        Galeri

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