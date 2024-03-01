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        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:06
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        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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        Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu şebekelerinin deşifre edilip suçların önlenmesi amacıyla Giresun, Adana ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.K, V.K. ve M.Y'nin üzerinde çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

        Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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