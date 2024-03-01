Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan S.K, V.K. ve M.Y'nin üzerinde çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu şebekelerinin deşifre edilip suçların önlenmesi amacıyla Giresun, Adana ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.