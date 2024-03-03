Stat:ÇotanakSpor Kompleksi
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Dk. 79 Ali Emirhan Akçay), Enishan Ceylan (Dk. 79 Kasım Alperen Köşker) Furkan Kütük, Şahin Dik, Mert Han Kurt (Dk. 70 Muhammet Turhan)
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 70 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Mehmet Taş, Diakite (Dk. 70 Harun Alpsoy), Rashad Muhammed (Dk. 46 Yepie Yepie), Oberlin (Dk. 70 Metehan Altunbaş), Dabo (Dk. 90+4 Burhan Tuzun), Fernandes
Gol: Dk. 19 Fatih Kurucuk (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Mert Han Kurt, Dk. 90+2 Kasım Alperen Köşker (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Dabo (Adanaspor)
GİRESUN
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