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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:43
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Dk. 79 Ali Emirhan Akçay), Enishan Ceylan (Dk. 79 Kasım Alperen Köşker) Furkan Kütük, Şahin Dik, Mert Han Kurt (Dk. 70 Muhammet Turhan)

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 70 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Mehmet Taş, Diakite (Dk. 70 Harun Alpsoy), Rashad Muhammed (Dk. 46 Yepie Yepie), Oberlin (Dk. 70 Metehan Altunbaş), Dabo (Dk. 90+4 Burhan Tuzun), Fernandes

        Gol: Dk. 19 Fatih Kurucuk (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 56 Mert Han Kurt, Dk. 90+2 Kasım Alperen Köşker (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Dabo (Adanaspor)

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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