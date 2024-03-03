Giresunspor - Adanaspor: 0-1
STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Cem ÖzbayGİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Ertuğrul Şenlikoğlu, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Ertuğrul Şenlikoğlu, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 79 Alperen Köşker), Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Dk. 79 Emirhan Akçay), Şahin Dik, Mert Han Kurt (Dk. 69 Muhammet Turhan)
ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 70 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Diakite (Dk. 70 Harun Alpsoy), Dabo (Dk. 90+3 Burhan Tuzun), R.Muhammed (Dk. 46 Yepie Yepie), Oberlin (Dk. 70 Metehan Altunbaş), Fernandes
GOLLER: Dk.15 Fatih Kurucuk (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Mert Han Kurt, Alperen Köşker (Giresunspor), Dabo (Adanaspor)
TFF 1’inci Lig’in 25’inci haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Adanaspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
10’uncu dakikada Giresunspor sağ kanattan Ertuğrul Şenlikoğlu ile atağa çıktı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasına Talha Ülvan kafayla vurdu, topu kaleci Ferhat Kaplan kontrol etmeyi başardı.
15’inci dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Anıl Yiğit Çınar topu uzaklaştırdı. Ceza alanı dışına uzaklaşan topun gelişine vuran Fatih Kurucuk’un şutunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
42’nci dakikada Mehmet Fevzi Yıldırım’ın kullandığı kornerde topa yükselen Oberlin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1 sona erdi.
66’ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Kütük’ün sert şutunu kaleci Ferhat Kaplan topu köşeden çıkardı. Devamında gelişen atakta bu kez Şahin Dik’in şutunda Ferhat topa sahip oldu.
84’üncü dakikada Fatih Kurucuk’un geri pasında topu kapan Faruk Can Genç, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu boş pozisyondaki Muhammet’e verdi. Muhammet’in şutunda top üstten dışarı çıktı.
90’ıncı dakikada Alperen Köşker’in ceza sahasının çaprazından çektiği şutu kaleci Ferhat uzanarak kornere gönderdi.
Mücadele Adaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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