Giresunspor - Adanaspor: 0-1

66’ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Kütük’ün sert şutunu kaleci Ferhat Kaplan topu köşeden çıkardı. Devamında gelişen atakta bu kez Şahin Dik’in şutunda Ferhat topa sahip oldu.

10’uncu dakikada Giresunspor sağ kanattan Ertuğrul Şenlikoğlu ile atağa çıktı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasına Talha Ülvan kafayla vurdu, topu kaleci Ferhat Kaplan kontrol etmeyi başardı.

TFF 1’inci Lig’in 25’inci haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Adanaspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

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