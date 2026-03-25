        GÜNCELLEME - Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 15:33 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Fevzi Demiray'ın (61) yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında Demiray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Demiray'ın cenazesi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


        Ekiplerce evde yapılan incelemede Demiray'ın köpeğinin de mutfak bölümünde telef olduğu tespit edildi.

        Yaşamını yitiren Demiray, 2022'de kent merkezindeki bir caddede yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin önüne kendisini attığı görüntüsüyle gündeme gelmişti.

        Demiray'ın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medya sitelerinde ilgi görmüştü.

        - "Biraz komikti, gülmek isteyen insan onunla konuşmalıydı"

        Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Mustafa Katırcı, AA muhabirine, Demiray ile yangından kısa süre önce telefonla görüştüğünü söyledi.

        Demiray'ın yangında yaşamını yitirmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Katırcı, "Hayat dolu bir arkadaşımızdı. On numara bir insandı, keşke herkes onun gibi olsaydı. Yalnız yaşıyordu. Biraz komikti, gülmek isteyen insan onunla konuşmalıydı." dedi.

        Demiray'ın cenazesi, yarın aynı mahalledeki Çalış Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"

        Benzer Haberler

        Giresun'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Giresun'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Sosyal medyada gündem olan vatandaş yangında hayatını kaybetti
        Sosyal medyada gündem olan vatandaş yangında hayatını kaybetti
        Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Giresun'da Dal-Çık Projesi'ne gelecek ay başlanması planlanıyor
        Giresun'da Dal-Çık Projesi'ne gelecek ay başlanması planlanıyor
        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 - 52 Orduspor FK: 1
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 - 52 Orduspor FK: 1