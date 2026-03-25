Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
61 yaşındaki F. D.'nin yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının ardından yapılan incelemede yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
D.'nin cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
