Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Teknopark'ı ziyaret etti

Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Teknopark'ta incelemelerde bulundu. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Giresun Teknopark'ı ziyaret eden Koç, Ar-Ge firmalarının yetkilileri ve girişimcilerle görüşerek projeler hakkında bilgi aldı. Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya da Teknopark'ın faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin Vali Koç'a sunum yaptı.

