Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi. Yaralılardan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

