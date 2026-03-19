Giresun'da alkol ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Giresun'da alkol ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bulancak, Görele, Doğankent, Espiye ve Eynesil ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli adreslerde 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 125 litre etil alkol, 640 paket bandrolsüz sigara, 3 kilo 513 gram kıyılmış tütün, 31 litre sahte alkol ve yapımda kullanılan aroma kitleri ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

