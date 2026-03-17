İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Giresun'da iftar programına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.





Dervişoğlu, partisince ilçedeki bir salonda organize edilen iftar programında, son 4 günde Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.



Ülkenin dertlerini çözmek için çalıştıklarını belirten Dervişoğlu, "Elbette ki iktidarın peşinde koşacağız. Elbette ki bu ülkenin dertlerini nasıl çözeceğimize dair bir çalışmanın içerisinde olacağız." dedi.



Dervişoğlu, kendisine, "Bu işler kolay değil, nasıl yapacaksın?" diye sorulduğunu dile getirerek, "Her yerde bir tane Bülent Kara bulacağım, bunları devireceğim. Bunu yaparak da iktidar olacağım, bu kadar basit. Burada bir kişiyle olan şey Türkiye genelinde 1000 kişiyle oluyor." diye konuştu.



Öncelikle kendilerine olan güvenin yükselmesi gerektiğinin altını çizen Dervişoğlu, "Biz yapabilir miyiz tereddüdünün ortadan kalkması lazım. Zor günlerde neler yapmaya muktedir olduğunuzu biliyorum. Maziniz size kefildir. Zor zamanların zorlu insanları olduğunuzu herkes biliyor." ifadelerini kullandı.



Dervişoğlu, ilçedeki temasları kapsamında Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara'yı da makamında ziyaret etti.

