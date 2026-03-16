        Giriş: 16.03.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Espiye'de yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi

        Giresun'un Espiye ilçesindeki sel afetinin ardından yapılan konutlar düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

        AFAD ve TOKİ iş birliğiyle tamamlanan konutlar için Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda tören gerçekleştirildi.


        Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, 71 afet konutunun anahtarlarını teslim edecek olmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli, sağlam ve modern konutlara kavuşması bizler için en büyük memnuniyet kaynağıdır." dedi.

        Konuşmaların ardından kura çekimi ve anahtar teslimleri yapıldı.

        Törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, hak sahipleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Vali Koç, programın ardından ilçede inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        7 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek!
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Alevler içinde kaldı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Kırmızı kart doğru mu?
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "Bu futbol yetmez!"
        Giresun Belediye Başkanı Köse, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nü zi...
        Ayıların Sis Dağı'ndaki yayla evlerine girme mesaisi yeniden başladı
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 - Yozgat Belediye Bozok Spor: 0
        Piraziz'de kurumlar arasında futbol turnuvası düzenlendi
        Alucra Halk Eğitimi Merkezinde dikilen eşofman takımları öğrencilere dağıtı...
