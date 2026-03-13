Alucra Halk Eğitimi Merkezinde dikilen eşofman takımları öğrencilere dağıtıldı
Giresun'un Alucra ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce dikilen eşofman takımları ilkokul öğrencilerine hediye edildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi uygulandı.
Proje kapsamında, kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan eşofman takımları ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.
Kıyafetlerin dağıtımında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Emrah Azman, çocuklarla sohbet etti.
Kursiyerlerin mesleki becerilerinin üretime dönüştürülmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde, ortaokul öğrencileri için de çeşitli ürünler hazırlanacağı bildirildi.
