Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Alucra Halk Eğitimi Merkezinde dikilen eşofman takımları öğrencilere dağıtıldı

        Giresun'un Alucra ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce dikilen eşofman takımları ilkokul öğrencilerine hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Alucra Halk Eğitimi Merkezinde dikilen eşofman takımları öğrencilere dağıtıldı

        Giresun'un Alucra ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce dikilen eşofman takımları ilkokul öğrencilerine hediye edildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi uygulandı.

        Proje kapsamında, kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan eşofman takımları ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

        Kıyafetlerin dağıtımında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Emrah Azman, çocuklarla sohbet etti.

        Kursiyerlerin mesleki becerilerinin üretime dönüştürülmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde, ortaokul öğrencileri için de çeşitli ürünler hazırlanacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Fındıkta doğru bilinen yanlışlara karşı uyardı Fındık İhtisaslaşma Koordina...
        Fındıkta doğru bilinen yanlışlara karşı uyardı Fındık İhtisaslaşma Koordina...
        Giresun'daki lise öğrencileri Avrupa'daki sağlık uygulamalarını inceleyecek
        Giresun'daki lise öğrencileri Avrupa'daki sağlık uygulamalarını inceleyecek
        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına taciz suçundan yargılandığı dava...
        Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına taciz suçundan yargılandığı dava...
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin tutuksuz yarg...
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin tutuksuz yarg...
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi