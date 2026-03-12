Canlı
        Giresun Haberleri

        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı

        Giresun ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:55
        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı

        Giresun ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

        Valilik koordinesinde Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okullar arasında gerçekleştirilen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan tiyatro ile "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" adlı oratoryo sahnelendi.


        Programa, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Fuat Köse ve öğrenciler katıldı.

        - Espiye

        Espiye ilçesindeki tören ise Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


        Şiir dinletisi ve tiyatro oyunu sahnelenen programda, öğrencilerden oluşan koro çeşitli eserleri seslendirdi.

        Program, okullar arasındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

        - Yağlıdere

        Yağlıdere ilçesinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.


        Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler oratoryo sahneledi.


        Programa, Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkan Vekili Gökhan Türkmen ve kurum müdürleri katıldı.

        - Eynesil

        Eynesil ilçesindeki tören, Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film gösterildi.


        Program, öğrencilerin rol aldığı İstiklal Marşı'nın kabulünü konu alan tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

