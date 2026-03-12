Canlı
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Prolift Giresun Sanayispor, Yüksekovaspor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Karşılaşmanın 84. dakikasında Juliette Nana'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

