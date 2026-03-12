Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Prolift Giresun Sanayispor, Yüksekovaspor'u 1-0 yendi.
Giriş: 12.03.2026 - 15:20 Güncelleme:
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Juliette Nana'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
