Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Alucra ilçesinde Vefa Projesi kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Alucra ilçesinde Vefa Projesi kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

        Kaymakamlık koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen projede, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanarak evde bakım ve destek hizmetleri verildi.

        İlçe Kaymakamı Emrah Azman, projede görev yapan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        - Eynesil Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cebeci oldu

        Eynesil ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Durmuş Cebeci, seçildi.

        Mevcut başkan Hasan Kırlak'ın aday olmadığı genel kurul, oda binasında tek liste ile gerçekleştirildi.

        Yapılan oylamada, Durmuş Cebeci, odanın yeni başkanı oldu.

        Genel kurula katılan Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Durmuş Cebeci ve yönetimine başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Giresun Valisi Mustafa Koç'tan Güce'ye ziyaret
        Giresun Valisi Mustafa Koç'tan Güce'ye ziyaret
        Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
        Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yenileme çalışması yapı...
        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yenileme çalışması yapı...
        Değirmenlerin dönmesi onun ellerinde Giresun'da 66 yaşındaki Yaşar Yılmaz,...
        Değirmenlerin dönmesi onun ellerinde Giresun'da 66 yaşındaki Yaşar Yılmaz,...
        Giresun'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Giresun'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Giresun Belediyesi'nden Kent Güvenliği için denetim sistemi
        Giresun Belediyesi'nden Kent Güvenliği için denetim sistemi