Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

        Giresun'un Alucra ilçesinde bir hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan borçlarını ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

        Giresun'un Alucra ilçesinde bir hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan borçlarını ödedi.

        Şehir dışında yaşayan hayırsever iş insanı, 80 ihtiyaç sahibinin manav, market, fırın ve eczanelere olan borcunu kapattı.


        Market işleten Mustafa Bekiroğlu, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla hayırsever iş insanına ilçe esnafı adına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yenileme çalışması yapı...
        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yenileme çalışması yapı...
        Değirmenlerin dönmesi onun ellerinde Giresun'da 66 yaşındaki Yaşar Yılmaz,...
        Değirmenlerin dönmesi onun ellerinde Giresun'da 66 yaşındaki Yaşar Yılmaz,...
        Giresun'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Giresun'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Giresun Belediyesi'nden Kent Güvenliği için denetim sistemi
        Giresun Belediyesi'nden Kent Güvenliği için denetim sistemi
        Giresun'da şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapılacak
        Giresun'da şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapılacak
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 0 - Amasyspor FK: 3
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 0 - Amasyspor FK: 3