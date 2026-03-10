Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Giresun'un Alucra ilçesinde bir hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan borçlarını ödedi.
Şehir dışında yaşayan hayırsever iş insanı, 80 ihtiyaç sahibinin manav, market, fırın ve eczanelere olan borcunu kapattı.
Market işleten Mustafa Bekiroğlu, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla hayırsever iş insanına ilçe esnafı adına teşekkür etti.
