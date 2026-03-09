Giresun'da şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapılacak

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce il genelindeki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılacağı belirtildi.





Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.



Yanık, aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en temel sorumlulukları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:





"Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı olarak tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için

takip ediyoruz."













