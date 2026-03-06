Canlı
        Giresun Haberleri

        Alucra'da ramazan şenliği düzenlendi

        Giresun'un Alucra ilçesinde ramazan şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:44
        Alucra'da ramazan şenliği düzenlendi

        Giresun'un Alucra ilçesinde ramazan şenliği gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamlığı ve Alucra Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şenliğe çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

        Giresun Belediyesi tiyatro ekibince Hacivat-Karagöz gölge oyunu, Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından da tiyatro gösterisi sahnelenen şenlikte, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

        Etkinliğe, Alucra Kaymakamı Emrah Azman ve Alucra Belediye Başkan Vekili Bedia Türker de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

