        Giresun Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Giresun'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah bölgemizde, coğrafyamızdaki acıların dinmesi için vahşetin, insanlıktan nasibini almamış zalimlerin tesirini yok etmek için AK Parti kadroları olarak var gücümüzle, inançla, samimiyetle sahada çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:44
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Giresun'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah bölgemizde, coğrafyamızdaki acıların dinmesi için vahşetin, insanlıktan nasibini almamış zalimlerin tesirini yok etmek için AK Parti kadroları olarak var gücümüzle, inançla, samimiyetle sahada çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

        Büyükgümüş, AK Parti Giresun İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür ve partililerle bir araya geldi.

        Ardından bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat İftarı"na katılan Büyükgümüş, Türkiye'nin dört bir yanında teşkilat olarak ramazan çalışmalarını büyük bir coşku ve fedakarlıkla sürdürdüklerini söyledi.

        Büyükgümüş, bu ramazanda büyük bir muhabbeti, kardeşliği ve heyecanı yüreklerde hissetmekten bahtiyar olduklarını ifade ederek, bu çalışmaların tamamından hasıl olan bereket, inanç, kardeşlik ve samimiyetle yollarına çok daha güçlü şekilde devam edeceklerini belirtti.

        Tek dertlerinin basit bir siyasi çalışma yapmak olmadığının altını çizen Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O çalışmayı gerçekleştirirken, milletimize uzattığımız her elde, her sıktığımız elde, gönlüne, zihnine, hanesine, misafir olduğumuz tüm kardeşlerimizle sadece siyasi bir çalışma için değil, aynı zamanda dünya mazlumlarına umut olacak, yeniden adaleti, insanlığı, hakkı, hukuku yer yüzünde hakim kılacak bir gayret için adeta dua ediyoruz. İnşallah bölgemizde, coğrafyamızdaki acıların dinmesi için vahşetin, insanlıktan nasibini almamış zalimlerin tesirini yok etmek için AK Parti kadroları olarak var gücümüzle, inançla, samimiyetle sahada çalışmayı sürdüreceğiz."

        Büyükgümüş, birliktelikten aldıkları güçle, sahadaki her sıktıkları elde, kazandıkları gönüllerle yola çok daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini dile getirerek, "Çalışmaların tamamından aldığımız hasılayla, Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bugün gün boyu yaptığımız çalışmalarda Giresun'da bu kararlılığı, heyecanı görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

        Büyükgümüş, güçlü ve büyük Türkiye için öncü olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

