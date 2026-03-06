Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Eynesil ilçesinde öğrenciler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda ve kıyafet kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Eynesil ilçesinde öğrenciler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda ve kıyafet kampanyası başlattı.

        Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu ile Mustafa Yüksel İlkokulu öğrencileri, okul aile birliği öncülüğünde gıda ve giyim malzemelerinden oluşan paketler hazırladı.

        İlçedeki esnaf ve hayırseverlerin de destek verdiği kampanya kapsamında hazırlanan paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        - İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Eynesil ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

        Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mustafa Yüksel İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları, trafikte saygı ve güvenli hareket etme konularında bilgi aktarıldı.


        Öğrencilere, yayaların uymaları gereken kurallar da anlatıldı.


        - Espiye'den 45 kişi kutsal topraklara uğurlandı

        Espiye ilçesinden 45 kişi, umre ibareti için kutsal topraklara uğurlandı.

        İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

        Kafile, dua edilmesinin ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Giresun yaylalarında görsel şölen
        Giresun yaylalarında görsel şölen
        Balık tesisinde çıkan yangın evi küle çevirdi
        Balık tesisinde çıkan yangın evi küle çevirdi
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye'den kısa kısa
        Giresun'un turizm merkezi Kulakkaya Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreyi bul...
        Giresun'un turizm merkezi Kulakkaya Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreyi bul...
        Türkiye, fındık ihracatından 6 ayda 1 milyar 177 milyon doları aşkın gelir...
        Türkiye, fındık ihracatından 6 ayda 1 milyar 177 milyon doları aşkın gelir...
        Alucra'da geleneksel iftar programı sürüyor
        Alucra'da geleneksel iftar programı sürüyor