Dikkat! 'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
Adana'da, motorize trafik polisi, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü K.B.'yi, 10 kilometre süren takibin ardından yakaladı. O anlar kameraya yansırken, K.B.'ye çeşitli maddelerden 497 bin 465 lira ceza kesildi. Aracı da trafikten men edildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde abartı egzozlu motosikletin sürücüsü K.B.’yi durdurmak istedi.
MOTORUYLA 10 KİLOMETRE KAÇTI
DHA'daki habere göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayan K.B., aracıyla kaçmaya başladı. Motorize trafik polisi, yaklaşık 10 kilometre takip ettiği K.B.’yi önünü keserek durdurdu.
497 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN
K.B.’nin abartı egzoz kullandığı ve sanal medyada motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketleri paylaştığı belirlendi. K.B.’ye çeşitli maddelerden toplam 497 bin 465 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten menedildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Gözaltına alınan K.B.’nin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan K.B.’nin kaçma ve yakalanma anı polisin kamerasına yansıdı.
