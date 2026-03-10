Canlı
        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yenileme çalışması yapıldı

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesindeki kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:08
        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesindeki kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'a sağlık alanında daha güçlü ve modern hizmetler sunmayı amaçladıklarını belirtti.

        Bu kapsamda hastanenin 4. katındaki 30 yataklı hasta yatış servislerinin onarım çalışmasının da tamamlandığını aktaran Temür, odaların modernize edildiğini ifade etti.

        Servislerden ortak kullanım alanlarına kadar birçok noktada modernizasyon sağlandığını vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

        "Hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanlarımız için daha konforlu ve donanımlı bir ortam oluşturuldu. 57 milyon liralık tıbbi cihaz ve 36 milyon liralık bakım, onarım olmak üzere toplamda 93 milyon liralık önemli bir yatırım ile tamamlanan bu çalışmalar sayesinde hastanemizin hizmet kapasitesi güçlendirilmiş, vatandaşlarımıza daha hızlı, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının önü açılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

