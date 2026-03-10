Giresun Valisi Mustafa Koç'tan Güce'ye ziyaret
Giresun Valisi Mustafa Koç, Güce ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Ali Can Uludağ'dan ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi alan Koç, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve meclis üyeleriyle de bir araya geldi.
Esnafı ziyaret eden Koç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Koç, Giyimli Mahallesi'nde ikamet eden 94 yaşındaki Ali Demirel ve ailesine de ziyaret gerçekleştirdi.
