Giresun'da "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı

Giresun'da ramazan dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışı yapıldı.



MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal'ın öncülüğünde Can Akengin Sanat Galerisi'nde organize edilen serginin açılış törenine Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Fuat Köse, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





Vali Koç, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in ve Kabe'nin manevi hatıralarının ramazanda Giresunlular ile buluşuyor olmasının kıymetli olduğunu belirtti.



Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramına ulaşmayı temenni etti.





Konal ise "Mukaddes Emanetler" sergisinde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Elbette ki biz bir şekilde vesile olduk ama bu mukaddes emanetlerin buraya geleceği varmış, efendimizin bu manevi ortamının Giresun'u göreceği varmış." dedi.



Hz. Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri ile ilk halife Hazreti Ebubekir'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifi, Abdülkadir Geylani'nin kabir örtüsü ve sarığı ile Hazreti Ali'nin Sarığı Şerifi ve Sancak-ı Şerifinin yer aldığı sergi, 15 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.













