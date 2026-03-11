Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde öğrenciler "zimem defteri" geleneğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde öğrenciler "zimem defteri" geleneğini sürdürdü.


        Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu öğrencileri, "zimem defteri" geleneğini yaşatmak için düzenledikleri bağış kampanyasında 2 bin 750 lira topladı.

        Öğrenciler, Esentepe Mahallesindeki bir bakkalda ihtiyaç sahibi bazı ailelerin borçlarını sildirdi.

        Okul öğretmenlerinden Abdullah Kır, yaptığı açıklamada, bu tür geleneklerin paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk bilincinin kazandırılmasını sağladığını söyledi.

        Bakkal sahibi Yusuf Kaya da öğrencilere teşekkür etti.

        Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla sergi açıldı.

        Müdürlükte eğitim gören kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan ve 300 eserin yer aldığı sergi yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?

        Benzer Haberler

        Giresun'da Mukaddes Emanetlet Sergisi açıldı
        Giresun'da Mukaddes Emanetlet Sergisi açıldı
        Giresun'da "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
        Giresun'da "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun Valisi Mustafa Koç'tan Güce'ye ziyaret
        Giresun Valisi Mustafa Koç'tan Güce'ye ziyaret
        Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
        Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yenileme çalışması yapı...
        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yenileme çalışması yapı...