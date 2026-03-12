Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi

        Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi

        Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

        Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hasbi Dede, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

        Duruşmada, mağdur T.T, annesi N.T, Dede'nin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da yer aldı.

        Mahkeme başkanı, Hasbi Dede, mağdur T.T. ve annesi N.T'nin ifadesinin ardından duruşmaya ara verdi.

        Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

        ​​​​​​​- Olay

        Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

        Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Dede'ye ta...
        Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Dede'ye ta...
        Tarihi sokakta paylaşım sofrası
        Tarihi sokakta paylaşım sofrası
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye'den kısa kısa
        Giresun'da Mukaddes Emanetlet Sergisi açıldı
        Giresun'da Mukaddes Emanetlet Sergisi açıldı
        Giresun'da "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
        Giresun'da "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı