Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'daki lise öğrencileri Avrupa'daki sağlık uygulamalarını inceleyecek

        Giresun'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa'da hasta bakımına yönelik sağlık uygulamalarıyla ilgili eğitim faaliyetlerine katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'daki lise öğrencileri Avrupa'daki sağlık uygulamalarını inceleyecek

        Giresun'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa'da hasta bakımına yönelik sağlık uygulamalarıyla ilgili eğitim faaliyetlerine katılacak.

        Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında kabul edilen "Palyatif Bakım Hizmetlerinde Hospis Modeli Uygulamaları ve Podolojik Bakım Hizmetleri Projesi" ile 27 öğrenci ve 6 öğretmen, Avrupa'daki uygulamaları yerinde inceleyecek.

        Öğrenciler, palyatif bakım ve ayak sağlığı alanlarında Avrupa'daki kurumlarda mesleki eğitim ve gözlem faaliyetlerine katılacak.

        Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Karakayalı, yaptığı açıklamada, elde edilen deneyimlerin, okulda düzenlenecek eğitimler ve paylaşımlar yoluyla diğer öğrenci ve öğretmenlere de aktarılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına taciz suçundan yargılandığı dava...
        Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına taciz suçundan yargılandığı dava...
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin tutuksuz yarg...
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin tutuksuz yarg...
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Dede'ye ta...
        Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Dede'ye ta...
        Tarihi sokakta paylaşım sofrası
        Tarihi sokakta paylaşım sofrası