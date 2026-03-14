Piraziz'de kurumlar arasında futbol turnuvası düzenlendi
Giresun'un Piraziz ilçesinde kurumlar arasında futbol turnuvası organize edildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Piraziz Belediyesine ait halı sahada düzenlenen turnuvanın final maçları oynandı.
Turnuvada Adliye takımı birinci, Kaymakamlık takımı ikinci, Jandarma takımı ise üçüncü oldu.
Kaymakam Burak Öz, takımlara kupa ve madalyalarını verdi.
Turnuvaya katkı sunan herkese teşekkür eden Öz, sporun birleştirici gücünün ilçede her zaman devam etmesini diledi.
