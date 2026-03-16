        Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi

        Trabzon, Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ve Ordu'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Trabzon'da Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

        Programda Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

        - Giresun

        Giresun'da da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Müftülüğü tarafından Çıtlakkale Mahallesi Seyyid Mehmet Paşa Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Cami dışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        - Rize

        Rize'de ise Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Sahil Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

        Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Gıyaseddin Şentürk Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

        Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de de Kadir Gecesi'ni idrak etmek için vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Camilere gelen vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Artvin

        Artvin'de Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

        İl Müftülüğü tarafından Çayağzı Mahallesindeki tarihi Salihbey Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Programa, Artvin Valisi Turan Ergün, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Program, teravih namazının ardından sona erdi.

        - Ordu

        Ordu'da vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

        Altınordu ilçesindeki Ulu Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

