Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi

Trabzon, Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ve Ordu'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.



Trabzon'da Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.



Programda Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.



- Giresun



Giresun'da da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.



İl Müftülüğü tarafından Çıtlakkale Mahallesi Seyyid Mehmet Paşa Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Cami dışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.



- Rize



Rize'de ise Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Sahil Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.



Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.



- Bayburt



Bayburt'ta da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.



Gıyaseddin Şentürk Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.



Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de de Kadir Gecesi'ni idrak etmek için vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.



Camilere gelen vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.



Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.



Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.



- Artvin



Artvin'de Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.



İl Müftülüğü tarafından Çayağzı Mahallesindeki tarihi Salihbey Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Programa, Artvin Valisi Turan Ergün, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Program, teravih namazının ardından sona erdi.



- Ordu



Ordu'da vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.



Altınordu ilçesindeki Ulu Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.



