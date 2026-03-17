Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresunlu fındık kıran imalatçısı 87 yıllık patozu restore etti

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da babasının kurduğu fındık kırma makinesi imalatını sürdüren 68 yaşındaki Orhan Sarımehmetoğlu, 87 yıllık fındık patozu makinesini yenileyerek gün yüzüne çıkmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden 1982'de mezun olan Sarımehmetoğlu, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı, özel sektörde görev yaptıktan sonra babasının kurduğu iş yerinde çalışmaya başladı.

        Vefat eden babası Ali Naci Sarımehmetoğlu'nun geliştirdiği küçük boyuttaki fındık patozlarını, Batlama Sanayi Sitesi'nde 3 işçi ile imal etmeyi sürdüren Sarımehmetoğlu, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'a da ürün sattı.

        Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde tasarlanıp Ankara Orman Çiftliği'ndeki atölyede 1939'da üretilen Türkiye'nin ilk fındık patozu, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce restorasyonunun yapılması için Sarımehmetoğlu'na teslim edildi.

        Atölyedeki 3 işçi ile onarımı yapılarak orijinal haline getirilen fındık patozunun enstitüde sergilenmesi bekleniyor.

        Orhan Sarımehmetoğlu, AA muhabirine, babasının metalden ilk taşınabilir fındık patozunu 1971 yılında geliştirdiğini söyledi.

        Zamanın şartlarına göre Ar-Ge imkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan Sarımehmetoğlu, o yıllarda vatandaşların çok gelişmiş olmasa da bu patozlara ilgi gösterdiğini ifade etti.

        Sarımehmetoğlu, yaz mevsimlerinde babasının yanında çalıştığını belirterek, "Torna, kaynak az çok bu işin gerektirdiği şeyleri öğrendik. Ama yanımızdaki ustalarımız da bizi bırakmadılar, yıllardır aynı şekilde devam ediyoruz. Üretim yapıyoruz." dedi.

        İlk ihracatı Gürcistan'a yaptıklarını aktaran Sarımehmetoğlu, "Buraya gelen Gürcülerin makineyi görmesi ve orada da fındık tarımı yapılmaya başlanılmasıyla bu ülkeye ihracat yapmaya başladık. Daha sonra Azerbaycan'a gönderdik. Fındığın daha çok yayılmasıyla Balkan ülkelerine de ürün gönderdik." diye konuştu.

        Saatte 100 kilogramlık yeşil kabuklu fındık temizleyebilen patoz ürettiklerini aktaran Sarımehmetoğlu, bunun yanı sıra fındık toplama makineleri de geliştirdiklerini dile getirdi.

        - "Kısıtlı imkanlarla yapılmış olması çok önemli"

        Sarımehmetoğlu, Fındık Araştırma Enstitüsü yetkililerince kendilerine teslim edilen 87 yıllık fındık patozunun da onarımını tamamladıklarını belirtti.

        Patozun nasıl çalıştığı hakkında bilgilerinin olmadığını anlatan Sarımehmetoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Fındığı ne kadar temizlediği, tanelenmiş fındık ile kabuğu hangi oranda temizlediği hakkında bir bilgimiz yok. O zamanlar tasarlanması konusunda gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi projelendirilmiş ve en önemlisi de o günün şartlarında bu fındık patozunun kısıtlı imkanlarla yapılmış olması çok önemli."

        Sarımehmetoğlu, patozun onarımdan önce kötü durumda olduğunu ifade ederek, "Dökük ve çürümüş vaziyetteydi. Elimizde bir fotoğrafı olduğu için orijinal haline getirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Değirmen taşının dilinden anlayan son usta Giresun'da 61 yaşındaki usta, ba...
        Değirmen taşının dilinden anlayan son usta Giresun'da 61 yaşındaki usta, ba...
        Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi
        Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi
        Espiye'de yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi
        Espiye'de yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi
        Giresun Belediye Başkanı Köse, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nü zi...
        Giresun Belediye Başkanı Köse, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nü zi...
        Ayıların Sis Dağı'ndaki yayla evlerine girme mesaisi yeniden başladı
        Ayıların Sis Dağı'ndaki yayla evlerine girme mesaisi yeniden başladı
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig