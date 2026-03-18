        Giresun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

        Giresun'un Eynesil, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı.

        Giriş: 18.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Eynesil Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkan Vekili Nurol Mican, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


        Espiye'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Espiye 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonundaki programda ise öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

        Yağlıdere'de kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu.


        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


        Daha sonra Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve protokol üyeleri Şehit Piyade Er Mehmet Cantürk'ün mezarı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

