Yağlıdere'de çocuklar için bayram şenliği düzenlendi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde çocuklar için bayram şenliği yapıldı.
Yağlıdere Belediyesince kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar oyun alanlarında eğlendi. Robot gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilen şenlikte çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.
Belediye Başkanı Yaşar İbaş, çocukların neşesine, heyecanına ve mutluluğuna hep birlikte tanık olduklarını belirtti.
Etkinliğe Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin de katıldı.
