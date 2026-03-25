        Giresun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşısında

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Giresun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşısında

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.T. ve tutuksuz yargılanan S.D. ile olayda yaralanan Resul Çapkın, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

        Mahkeme heyeti, tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos 2025'te yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmış, Ümit Çapkın tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

        Soruşturma kapsamında ateş ettiği belirlenen lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Samsunspor taraftarının hayatını kaybettiği olayın ilk duruşması yapıldı
        Samsunspor taraftarının hayatını kaybettiği olayın ilk duruşması yapıldı
        Giresun'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da 2 katlı evde yangın: 1ölü, 1 yaralı
        Giresun'da 2 katlı evde yangın: 1ölü, 1 yaralı
        GÜNCELLEME - Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Giresun'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Giresun'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Sosyal medyada gündem olan vatandaş yangında hayatını kaybetti
        Sosyal medyada gündem olan vatandaş yangında hayatını kaybetti