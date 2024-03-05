Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele Belediye Başkanı Süleymanoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi

        Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, belediye meclis üyeleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele Belediye Başkanı Süleymanoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, belediye meclis üyeleriyle buluştu.

        Süleymanoğlu, belediye binasındaki meclis toplantısı sonrasında bir restoranda düzenlenen programda, meclis üyeleriyle el ele vererek şehre hizmet ettiklerini söyledi.

        Ülke olarak Kovid-19 salgını ile sel, deprem gibi doğal afetlerle geçen zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Süleymanoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu sıkıntılı süreçleri, halkımızın, meclis üyelerimizin desteği ve Görele Belediyesi koordinasyonu ile aştık. Başarılı bir çalışma dönemi, gayretleri ve faaliyetlere olan katkıları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve afiyetler diliyorum. Biz birlikte Görele'yiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        Espiye'de düğün salonu ve kongre merkezinin temeli atıldı
        Espiye'de düğün salonu ve kongre merkezinin temeli atıldı
        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun Valisi Serdengeçti, yılın iki ayındaki asayiş ve trafik olaylarını...
        Giresun Valisi Serdengeçti, yılın iki ayındaki asayiş ve trafik olaylarını...
        Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
        Türkiye'nin 6 aylık fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
        Bitexen Giresunspor-Adamaspor maçının ardından
        Bitexen Giresunspor-Adamaspor maçının ardından
        Giresunspor - Adanaspor: 0-1
        Giresunspor - Adanaspor: 0-1