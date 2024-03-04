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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:51
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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen A.G'nin adresine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, bir kalaşnikof marka tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 2 kalaşnikof tüfek şarjörü ve 283 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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