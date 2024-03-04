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        Espiye'de düğün salonu ve kongre merkezinin temeli atıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde düğün salonu ve kongre merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:29
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        Espiye'de düğün salonu ve kongre merkezinin temeli atıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde düğün salonu ve kongre merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Karadere, törende yaptığı konuşmada, projenin hayırlı olmasını diledi.

        Karadere, 2 bin metrekare kapalı alan olarak planlanan projenin yaklaşık maliyetinin 26 milyon lira olduğunu belirten Karadere, "6 ay içerisinde tamamlanacaktır. İçerisinde 100 kişilik nikah salonu, kafeterya ve yaklaşık bin kişilik düğün salonu ve bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. Projemiz Espiye ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

        Konuşmaların binanın temeli atılarak dualar edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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