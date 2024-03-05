Giresun'da ağaç elektrik direği çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı
Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaç elektrik direklerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaç elektrik direklerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Balçıklı köyünde ağaç enerji nakil hatları direklerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen B.A, E.A. ve Y.Y'yi yakaladı.
Kesilmiş halde çeşitli ebatlarda 11 ağaç elektrik direğinin ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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