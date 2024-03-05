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        Giresun'da ağaç elektrik direği çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaç elektrik direklerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:30
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        Giresun'da ağaç elektrik direği çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaç elektrik direklerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Balçıklı köyünde ağaç enerji nakil hatları direklerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen B.A, E.A. ve Y.Y'yi yakaladı.

        Kesilmiş halde çeşitli ebatlarda 11 ağaç elektrik direğinin ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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