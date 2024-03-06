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        Eynesil Kaymakamı Pamuk'tan kan bağışı çağrısı

        Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, ramazan öncesinde kan bağışında bulunulması için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:54
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        Eynesil Kaymakamı Pamuk'tan kan bağışı çağrısı
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        Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, ramazan öncesinde kan bağışında bulunulması için çağrıda bulundu.

        Kaymakamlık önündeki Kızılay kan bağışı aracını ziyaret eden Pamuk, kan bağışıyla ilgili bilgi alarak bağışçılarla sohbet etti.

        Pamuk, ramazan ayında kan verme oranında düşüş yaşandığına işaret ederek, bugünlerde kan vermenin önemli olduğunu vurguladı.

        Kan verebilecek herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve kan vermeye davet eden Pamuk, şunları kaydetti:

        "Kan vermek can vermektir. Sağlığı müsait olan, kan vermek için herhangi bir mazereti olmayanları gün içerisinde Kızılay'ımızın kan bağış aracına davet ediyoruz. 18-65 yaş arası sağlığı yerinde ve elverişli olan vatandaşlarımızı 15-20 dakikalarını ayırıp kan bağışlayarak hayat kurtarmaya davet ediyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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