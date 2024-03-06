Espiye'de öğrencilere Ramazan ayı anlatıldı

Espiye'de ramazan ayı dolayısıyla okullarda "Ramazan ve Oruç" temalı programlar gerçekleştirdi.

İlçe Müftülüğünce organize edilen programlarda Müftü Osman Gülbe, Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Gülbe, ramazan ayı, oruç, sahur, iftar, imsak, teravih namazı ve ramazanda Kur'an okuma konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Programlara katılımları için okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Gülbe, ramazanın herkese hayır getirmesini diledi.