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        Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor

        Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele ve çiftçi eğitim yayım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:35
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        Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor
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        Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele ve çiftçi eğitim yayım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

        Angın, yaptığı yazılı açıklamada, zararlının tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olduğunu belirtti.

        Giresun merkez, Bulancak, Piraziz, Keşap, Dereli, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde arklı lokasyonda 27 feromon tuzağı yerleştirildiğini vurgulayan Angın, şunları kaydetti:

        "İl ve ilçe müdürlüğümüzde görevli teknik personel ile tarım danışmanlarına yönelik hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi. Ayrıca Ziraat Odası Başkanlığı ve Valilik toplantı salonunda muhtarlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Çok sayıda afiş ve liflet bastırılarak, köylerde çiftçilerimize yönelik düzenlenen bire bir eğitim çalışmalarında dağıtıldı. Ayrıca, Belediye ve Ziraat Odası iş birliği ile billboardlara kahverengi kokarca hakkında bilgilendirici afişler asıldı."

        Angın, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Fındık Araştırma Enstitüsü'nde biyolojik mücadelenin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik laboratuvar kurulduğunun da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Laboratuvarda kahverengi kokarcanın predatörü olan samuray arısı üretilmesi sağlanacaktır. Bakanlığımızca hazırlanan 'Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem' planı ilimiz genelinde kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele ile çiftçi eğitim çalışmalarına aralıksız olarak ve hassasiyetle devam edilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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